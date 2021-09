VIDEO ⟩ Kangelaslik tegu: kits ja kukk päästavad üheskoos kana elu

Hollandi farmer Jaap Beets viibis parasjagu toas, kui kuulis väljast kostuvaid veidraid hääli. Peagi selgus, et õuel oli käimas tõsine võitlus elu ja surma peale. «Olen nii uhke selle üle, et kukk ja kits meie kana kaitseks välja astusid,» ütles talunik Beets ja lisas: «Tunnen suurt kergendust, et kana jäi ellu.»