PÄEVAKÄPP ⟩ Igatsed endale erilist kassi? Siin on sulle Vuntsik!

Omapärase välimusega Vuntsik jõudis koos vennaga turvakodu hoole alla Narvast. Juba kassipoegadest peale pidid nad elama tänaval kuniks head inimesed neid viimaks märkasid ja abi pakkusid. Kui vennake Siidisaba on tõeline susserdis, kes armastab end koguaeg inimese külje alla vingerdada, siis Vuntsik on jäänud selles peres tagaplaanile. Tema niimoodi esile ei tiku, kuid kui ühel hetkel su ette ilmub…. Oooo jumal! Kadunud on mõistus! No vaata vaid, kui khuul see kassipoiss on!