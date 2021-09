Karm põud Kasahstanis: tuhanded loomad surnud, ellujäänuid toidetakse papiga

Olukord Lääne-Kasahstanis on hull. Mitte miski ei kasva, isegi mitte rohulibled.

Kui põua alguses läksid kohalikud mõne talulooma surmast kuuldes kontrollima, et ega tegemist pole nende loomaga, siis praeguseks on nad loendamise lõpetanud. Ei kohalikud elanikud, ega ka ametivõimud pole teadlikud, kui palju loomi on nälga surnud. Talve tulles ähvardab olukord veel hullemaks minna, sest nälginud loomad ei ela külma üle.