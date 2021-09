KAS TEAD? ⟩ Huvitav seksuaalkäitumise omapära, mis on omane põdrapullile

Põdra häälitsuste ülesanne on anda teada emasloomale oma asukohast ning ähvardada teisi pulle ehk konkurente. Nõrgemad pullid, kuuldes tugevama häält, tavaliselt vaikivad ja tõmbuvad tagasi. Kui aga hääle järgi tundub tegu olevat võrdväärse või nõrgema vastasega, siis tuleb pull ligidale, et vahekorda klaarida. Võrdsed pullid ristavad ka sarvi. Omavahel mõõtu võttes võivad loomad sarvipidi kinni jääda ja selle tagajärjel hukkuda. Tavaliselt lõpeb jõuproov ilma tõsisemate vigastusteta. Pärast konkurentidega tegelemist pöörab pull tähelepanu lehmale. Üks huvitav põdra seksuaalkäitumise omapära on pulli nn kiimalohkude kraapimine maapinda ja nende niisutamine uriiniga.