Tallinnas tuleb peagi registreerida kõik lemmikloomad

«Lemmikloomaregistri pidamise ülesanne tuleneb eeskätt loomatauditõrje seadusest, kuid Tallinna registri oluline eesmärk on koguda ka teavet linnas peetavate lemmikloomade kohta ja hõlbustada kaotsi läinud lemmiku tagastamist omanikule,» selgitas abilinnapea Kalle Klandorf.

«Kui Tallinna koerte ja kasside pidamise eeskirja järgi tuleb registrisse kanda üksnes koerad ja kassid, siis uue Tallinna lemmikloomaregistri põhimääruse järgi kogutakse andmeid ka teiste lemmikloomade kohta. Ühelt poolt saame ülevaate linnas peetavatest lemmikloomadest, kuid teisalt annab see kindlasti loomasõpradele lootust, et ära kadunud loom taas koju jõuab,» lisas Klnadorf.

Praegune Tallinna koerteregister nimetatakse ümber Tallinna lemmikloomaregistriks. Uuenenud registrisse on lisatud ka varjupaiga moodul, et pidada varjupaika jõudnud loomade ning neile tehtud protseduuride arvestust, samuti jälgida loomade liikumist ja koguda statistilisi andmeid.

Lemmikloom on seaduse mõistes inimese isiklikuks meelelahutuseks või seltsiks peetav või sellel eesmärgil pidamiseks mõeldud loom. Määruses käsitatakse lemmikloomana ka eriülesannete täitmiseks treenitud looma, keda kasutavad näiteks nägemispuudega inimesed või Politsei- ja Piirivalveamet.

2021. aasa maikuu seisuga on registrisse kantud 64 185 lemmiklooma. Registrist saab kiibi järgi otsida lemmiklooma andmeid, looma omanikul on võimalik muuta oma kontaktandmeid ja anda teada looma maise teekonna lõppemisest. Õigustatud isikutel (Tallinna munitsipaalpolitsei amet, põllumajandus- ja toiduamet, liitunud veterinaararstid, varjupaik) on võimalik lemmikloomade ja nende omanike andmeid vaadata.