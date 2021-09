USKUMATU! ⟩ Mammutid võivad õige pea taas maakeral ringi jalutada

Jutte võimalustest tänapäevaste tehnoloogiate abil ellu äratada väljasurnud liike on olnud liikvel palju, kuid nüüd on lõpuks jõutud asjale lähemale kui kunagi varem. Geneetika- ja bioloogiateadusega tegelev ettevõte Colossal on nimelt saanud 15 miljoni dollari suuruse rahasüsti, et mammutid (mammuthus primigenius) taas ellu äratada ning taas Arktika tundrasee elama saata.