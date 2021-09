PÄEVAKÄPP ⟩ Imekaunis kassipoiss Carlos otsib oma südamesõpru

Carlos on pärit Sillamäe kolooniast. Praegu on noormees arusaadavalt veel üsna segaduses ja hirmunud, aga siiski tunneb juba suurt huvi inimese vastu. Iseloomult on kassipoiss õrn ja tundlik. Teiste nurrikutega saab hästi läbi ja usaldab neid. Seetõttu talle sobiks kodu, kus mõni kogenud kodukiisu (või mitu) juba ees ootamas. Carlos saaks nende eeskuju najal õppida. Samuti vajaks ta kannatlikku ja mõistvat Oma Inimest ning piisavalt aega, et uude rolli sisse elada.

Võib-olla see ei paista veel igaühele, kuid vabatahtlikud näevad praegu veel tahumatus noormehes tulevast talenti hurmurkassi ametis. Pange tähele, just sellistest «tundliku ja õrna loomusega» poistest saavad kõige suuremad südametemurjdad – nimelt selle tõttu, et nad üldse ei püüa kellegi südant murda, vaid lihtsalt on sellised, et kõik tahavad nende eest hoolitseda! Peale selle, juba Carlose välimus kõneleb sellest, et loodus määras ta tulevaseks hurmuriks: need viinamarja taolised silmad, sulnis hall kasukas…