Aleksei Turovski avaldab, miks ei tohi kasse üleliia palju paitada

Lisaks peab kassil olema kindel suhete süsteem. Reeglina teab mõistlikus perekonnas elav õnnelik kass suurepäraselt, mida kindlalt pereliikmelt oodata ja nõuda. Näitena tõi Turovski välja nende pere musta kiisu Mirjami. Nimelt teadis Mirjam väga hästi, et Turovski ema on tema soojendus ja pehme mööbel, kelle põlvede peal on väga mõnus olla. Perenaise Pillega olid tal aga hoopis teised suhted. Ka poistega olid kassil erinevad suhted, vastavalt poiste iseloomule. Vanema pojaga ühed suhted, noorema pojaga teistsugused. Turovski sõnul oli kass nooremast pojast nii suures vaimustuses, et ta käitus nagu koer.

Zooloogi sõnul teeb kassi õnnelikuks see, kui talle pakutakse massaaži ja mõnusat koosviibimist. Kuidas aga aru saada, et kass parasjagu teie seltskonda soovib? Turovski teab vastust: «Selleks on vaja lihtsalt näpuots panna kassi nina lähedusse, ei ole vaja tingimata puudutada. Suunake oma näpp lihtsalt tema nina poole. Kui kass tahab, et te teeksite talle pai, siis ta annab sellest täiesti selgelt märku. Kui ei taha, ei ole vaja. Kassil peab olema elektrostaatiline laeng karvastiku peal ja iga paitamine võtab selle laengu hetkeks pealt ära. Kassil on aga eluliselt vaja, et see elektrostaatiline n-ö kasukas peal oleks. Nii et palun ärge pressige, vaid pakkuge. Nii arenevad teie suhted hiilgavateks.»