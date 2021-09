VIDEO ⟩ Ootamatu: väljakule sööstnud koerake näitas kriketimängijatele koha kätte

Video juhtunust ringleb nüüd internetist kulutulena ning sellelt on näha, kui kiiresti ja otsustavalt koerake tegutseb.

Videost on näha, kuidas segadusse sattunud mängijad püüavad palli koera käest kätte saada, kuid see ülesanne ei osutunud sugugi lihtsaks. Koera tuli tükk aega väljakul taga ajada, enne kui ta end kätte andis.

Daily Mail vahendas, et kokkerspanjel Dazzle kuulus ühele mängijale, kes parajasti väljakul oli, nii et ilmselt on ta kriketimänge oma elu jooksul üksjagu palju pealt pidanud vaatama ja otsustas nüüd oma perenaisele appi tõtata.