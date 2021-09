KUULA JA VAATA ⟩ Punahirve pulmaaeg on lahti läinud

Punahirv. Pilt on illustreeriv. FOTO: Shutterstock

Eesti Jahimeeste Seltsile (EJS) saadetud videote põhjal on sellel aastal punahirvede jooksuaeg alanud mõnevõrra varem, aga vaatamata sellele kogub see siiski alles hoogu ja kulminatsiooniperiood on veel ees.