«Sõitsin autoga pärast tööpäeva kodu poole ja vaatan, et mingi pang on tee peal. Ämber oli väga hästi näha. Alguses mõtlesin, et sõidan kõrvalt mööda, aga siis mõtlesin, et parem tõstan eest ära, et keegi otsa ei sõidaks. Siis vaatasin, et kassipojad sees,» kirjeldas kassipojad leidnud autojuht juhtunut Lemmikule.