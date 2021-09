Teenistuskoer Vedur aitas Tartumaal metsa eksinud seenelised hädast välja

Reede õhtul kella 19 paiku sai häirekeskus teate, et Tartumaal on metsa eksinud kaks seenelist. Nad olid mõnda aega püüdnud metsast ise teed välja leida, kuid ajaks, mil väljas läks juba pimedaks, tekkis paanika ja paluti abi. Politsei korrapidaja tuvastas seeneliste umbkaudse asukoha ning asus neid telefonitsi juhendama. Samal ajal saadeti metsaserva koerapatrull.

Politsei sõnul on väga positiivne, et aina enam seenelisi mõtleb metsamineku eel sellele, mis ta kaasa võtab ja mis ta selga paneb. «Nädalavahetuse otsinguoperatsioonid üllatasid heas mõttes sellega, et suur osa otsitavaid seenelisi olid end sättinud punasesse, oranži või teise erksavärvilisse riietusse nagu oleme soovitanud. Raskel võsasel maastikul hõlbustab see oluliselt abivajajate leidmist,» kiitis politseinik Ottomar Virk.