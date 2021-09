Mars ja Mesi on aktiivsed ja sõbralikud 2-kuused kassipojad, kes leiti Mustveest tänavale hüljatuna. Nüüd on vend ja õde saanud tänu Tartu Kassikaitsele uue võimaluse täisväärtuslikuks eluks, puudu on veel vaid armastav perekond, kes saaks neile kodu pakkuda.