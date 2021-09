PALJU ÕNNE! ⟩ Tallinna loomaaia ilves Getter püstitas väärika rekordi

Loomaaia kodulehe andmetel on ilves Getteril erinevate isastega (Timmu, Lüsis, Charik) olnud kokku kaheksa poega, kellest viis on üles kasvanud.

Loomaaia algusaastaist säilinud andmete põhjal on aegade jooksul Tallinna loomaaias elanud tõenäoliselt sadakond ilvest. Praegu, 2021. aastal on Tallinna loomaaias viis ilvest, kellest üks on seal sündinud, kolm on pärit loodusest ja üks on sündinud Riia loomaaias.