Sulavad liustikud on viinud jääkarud insestini

Rühm Norra teadlasi jälgis aastatel 1995–2015 Svalbardi saarestikus karusid, et uurida ökoloogilise olukorra mõju kiskjatele. Teadlased tegid tähelepanekuid, et järjest tavalisemaks muutub jääkarude paaritumine veresugulastega. Selle peamine põhjus on loodusliku ökosüsteemi hävitamine.

Teises uuringus leidsid Kanada teadlased, et kliimakriis mõjutab ka jääkarude toitumist. Neil pole kedagi jahtida: hüljeste arv on vähenenud ja nüüd on kiskjad sunnitud sööma merelinde ja nende mune. Toidupuudus sundis karusid elupaigast lahkuma ja muutis nad agressiivsemaks ja seega ka inimestele ohtlikumaks. Toiduallikate vähenemisega seoses on täheldatud, et karud muutuvad üha kannibalistlikumaks.