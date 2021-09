Loomaaias jäi igavesse unne lumeleopard Deli

Tallinna loomaaed teatab kurbusega, et loomaaia asukate seast on lahkunud emane lumeleopard Deli. Augusti lõpus hakkas 9-aastane irbis end halvasti tundma ja keeldus söömast, mis on selles vanuses kaslaste puhul ka üks sagedamini täheldatav tervisemuutus. Arstid määrasid ravikuuri ja Deli sai iga päev ravimeid, kuid looma söögiisu ei taastunud. Selle nädala teisipäeva põhjalikumas terviseuuringus diagnoositi lumeleopardil urogenitaalsüsteemi raske sisepõletik ja neerupuudulikkus, mis ei andnud enam paranemise lootust. Looma süveneva valu ja edasiste kannatuste vältimiseks uinutati irbis 7. septembril igavesse unne.