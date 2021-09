Päästeaktsioon ühes Eesti suurimas kanalas: pea paarsada kehvas seisus puurikana sai hea elu peale

Puuridest päästetud kanad olid halvas seisus. 15 kana tuli viivitamatult veterinaari juurde viia. Paljudel kanadel puudusid suled ja kehal olid märgatavad vigastused kitsa puuri traadist seinte vastu hõõrdumisest. Päästeaktsioonil osalenud loomaarstid hindasid lindude olukorda alla arvestuse, kommenteerides, et selline ei tohiks ükski terve lind välja näha. Paljudel kanadel oli näha ka nokkimisjälgi ja vigastusi, mis on puurispeetavate kanade puhul ruumikitsikuse tõttu tekkiv probleem. Linnud nägid esimest korda päikesevalgust, kuna kinnistes munatootmise puurikanalates puudub neil võimalus õues käia. Kanad olid määratud sügisel hukkamisele, kuid Nähtamatud Loomad sekkus ja leidis lindudele uued kodud.

Kantar Emori kevadise avaliku arvamuse uuringu põhjal ei toeta 75 protsenti Eesti elanikest munatootmises kanade puurispidamist. Õrrekanade, vabalt peetavate kanade ja mahekanade munade müüginumbrid Eesti jaesektoris on viimaste aastatega kasvanud mitmekordselt. Nähtamatud Loomad kutsub üles teiste riikide eeskujul toetama kanade vabalt pidamist ja loobuma igandlikust kitsaste traatpuuride süsteemist.

«Tänane päästeaktsioon puurikanalast näitas veelkord puurispidamise julma mõju neile tundlikele lindudele. Nad vajavad meie kaitset ja on oluline, et läheksime üle kõrgema heaoluga puurivabale süsteemile. Lindude halb seisukord puurikanalas on paljudele Eesti elanikele olnud motivatsiooniks eelistada vabalt peetavate kanade mune,» kommenteeris Nähtamatute Loomade kanade heaolukampaania juht Mari-Liis Jaik.