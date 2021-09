Linnas elavad metsloomad tekitavad muret ja küsimusi

Eestis elab üle 60 liigi imetajaid, kellest paljud satuvad ka inimeste keskele. Kõige sagedamini kohtutakse väikeimetajatega, kes elutsevad linnaparkides ja -metsades, niitudel ja veekogude kallastel. Sealt satuvad nad koduaedadesse, kuhu võivad ka elama asuda.

Küll aga on Eesti Loomakaitse Seltsile tulnud kõnesid, kus palutakse viia loomad metsa tagasi. Viimati helistas murelik Viimsi mees, kelle aias oli suur, terve ja tegus siil. Mees palus looma metsa toimetada, sest siilid ei ela asulas ja looma viibimine väljaspool metsa on talle ohtlik.

«Sarnaseid kõnesid on tehtud, kui on kohatud asulas oravaid, jäneseid ja rebaseid. On teatatud hüljatud küülikust, kes on osutunud hoopis tavaliseks haavikuemandaks või põgenenud hiirest, kes oli hoopis vanalinna prügikastist söögipoolist otsiv rändrott,» jagas oma kogemust seltsi otseabistamise juht Kaisa Kamm.

Näiteks on ohustatud kanakull pesitsema tulnud linnametsadesse ning väikepistrik vahel lausa õuemänni otsa. Vanemate majade välisvoodri all ja pööningul on tihti päevase varjekoha leidnud nahkhiired. Kui siilid ja pardid on linnades ammused elanikud, siis aina rohkem on märgata jäneseid ja rebaseid. Linnad on omalaadsed, kuid seni vähe väärtustatud kodud metsloomadele.

Kui kohtad linnas… siili – võid talle kosutuseks anda madalast nõust vett. Kindlasti ei tohi ühelegi loomale piima anda, see võib ta seedimise segamini lüüa. Siilid on putuktoidulised, kuid kui soovid siiski toidupoolist pakkuda, siis võid pakkuda keedetud porgandit või brokolit. Siilidele meeldib olla loodussõbralikus aias või pargis, kus tal on koht varjumiseks ja piisavalt toitu. Ettevaatust kompostihunnikute, lõkete ja lehehunnikutega – siilid võivad seal põõnata.

Looduses kohatud abituna tunduvad looma- ja linnupojad on vaid näiliselt üksi. Linnupesa leides või loomapoegi kohates on kõige mõistlikum neist eemalduda. Nii anname vanematele võimaluse poegade juurde tagasi pöörduda. Nad naasevad kohe, kui oht (inimene) on möödunud.

Mitte mingil juhul ei tohi looma- või linnupoegi katsuda ega kuhugi mujale (näiteks koju) viia. Inimesega harjunud loomad ei ole võimelised enam loodusesse tavalise elu juurde tagasi pöörduma.

Riigiinfo telefonile (1247) tuleb teada anda suurtest metsloomadest (põdrad, hirved, metskitsed, metssead, karud jne). Väikeste loomade kohta peaks teada andma ainult siis, kui nad on abitud (nt kuskile jalgupidi kinni jäänud vms).