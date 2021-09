PÄEVAKÄPP ⟩ Karmi minevikuga Apollo vajab aega ja armastust

Apollo on lihtsalt uskumatult nunnu noormees, kelle erkoranž kasukas särab kassitoas nagu kõige eredam täht talvises tähistaevas. Pesaleidja juures on Apollo ka juba väga märgatava arengu teinud – kui esialgu kartis poiss inimesi nagu tuld ning tema paitamine ei tulnud kõne allagi, siis nüüd lubab ta inimesed endale ilusti ligi ning eriti toredatel lubab ta ennast isegi paitada!

See on meeletu areng! Koduses keskkonnas saab Apollost kindlasti veel kiiremini paikiisu, sest kodune keskkond on siiski palju rahulikum. Küll aga ei tule Apollo veel ise pai küsima ning tema silmis on natuke skeptilisust, kuid väga suur ja oluline algus on tehtud. Nüüd ainult edasi!

Apollo tulevane perekond peab kindlasti esialgu pisut kannatust varuma. Apollo silmadest on võimalik välja lugeda, et inimesed on minevikus temaga pisut karmid olnud ning seetõttu on ta pisut arg. Ta lihtsalt vajab aega ja armastust. Ta vajab enda kõrvale kedagi, kes ei eelda, et ta koju jõudes kohe valmis sülekass on.

Pesaleidja töötab igapäevaselt selle nimel, et Apolloke lõpuks oma raskest minevikust lahti oskaks öelda.

Selleks, et peagi oma koju minna, on armas poiss läbinud kõik vajalikud protseduurid, ta on kastreeritud, vaktsineeritud, saanud parasiidivastase tõrje ning on uhke kiibiga passiomanik.