HEA EESKUJU ⟩ Kodupakkumised kolooniast päästetud koertele rõõmustasid varjupaika

Kodu on leidnud üle kolmandiku koloonias elanud koertest.

«Oleme siiralt tänulikud, et lisaks rahalisele toele on koertele tulnud ka palju kodupakkumisi. Hetke seisuga on sellest seltskonnast uues kodus juba 10 koera,» teatas Varjupaikade MTÜ sotsiaalmeedia postituses.

Koertel on keeruline minevik ning mitmed neist ei ole eelnevalt sotsialiseeritud. Seetõttu peab nende koerte potentsiaalne uus omanik kindlasti varjupaigas koeraga mitmeid kordi tutvumas käima ja koera tuleb harjutada kõikide pereliikmetega. «Hea meel on tõdeda, et mitu koera on leidnud huvilised, kes käivad nendega regulaarselt varjupaigas tutvumas ja suure tõenäosusega on nad juba peagi uutesse kodudesse minemas,» lisab varjupaik.

Üks päästetud koertest, kes on omale omaniku leidnud, kannab nime Cleopatra, kes küll veel ei saa uude koju minna, kuna tal on pisikesed kutsikad, kelle eest hoolitseda.