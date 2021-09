Kõrges vanuses koer on üheks Kalamaja sümboliks, kus ta elas peale oma omaniku surma pikki aastaid tänavatel. Viimase paari aasta jooksul aga koera tervis halvenes ja hoolivad inimesed päästsid ta tänavalt, et loom kellegi pahatahtliku rünnaku küüsi ei satuks või auto alla ei jääks.



Koera liikumine on kehv, lisaks mõned tüüpilised vana koera hädad, kuid ta siiski on tubli ja ajab aias oma koeraasju.