Mees leidis koera topise abil elu armastuse

Sellest ajast alates on Bayer ja Phoebe taas lahutamatud. Mees käib isegi puhkusereisidel koos topisega. 2017. aastal läks sotsiaalmeedias levima foto, kus koer istub pargitud autos juhi kõrvalistmel ja kõrval on silt: "Ära muretse, see koer on juba surnud. Palun ära löö mu autoakent sisse."

Mitchil on Instagramis konto Mydeaddogandme. Tänu sellele kohtus Bayer oma tüdruksõbra Jamiega. "Alguses ei saanud ma aru, kas see on elus koer või surnud. Ta oli igatahes armas! Niipea kui mõistsin, et see on topis, arvasin, et see on naljakas. Sellega mulle Mitch silma jäigi," selgitas tüdruk. Jamie naeris õnnelikult, et pandeemia ajal on vaja eriti hoolikalt valida kellega koos aega veeta ja Mitch on tema jaoks täiuslik.