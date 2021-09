PÄEVAKÄPP ⟩ Sooja kodukest ootab pikakarvaline iludus Sigrid

Sigrid ei ole ennast veel täielikult avanud, aga ta ei peagi, sest kingituse saavad avada ainult inimesed, kellele kingitus on mõeldud. Mõnda asja tema kohta siiski teame. Näiteks ei ole kohe kindlasti Sigrid kuri ega agressiivne. Talle meeldib rahulikult istuda ja jälgida, mida teised kassid või inimesed toas teevad. Pikutada päikeselisel päeval aknalaual ja nautida elu. Sigrid jääb tihtipeale inimestele märkamatuks, sest ta ei jookse kohe juurde pai nuruma. Ta on tasakaalukas ja kalkuleeriv.

Sigridi vanus võiks jääda kuskile kahe ja kolme aasta vahele. Ta hoiab puhtust ja saab hästi läbi teiste kassidega. Tuttavatel lubab pai teha, küll kõrvad ludus, aga lubab ja sisimas ka kindlasti naudib. Ta on tubli ja korralik kass, kellele on tehtud kõik vajalikud protseduurid, et koju minema hakata, lihtsalt sihtkoht on puudu. Ei ole veel tema pere sünnipäev kätte jõudnud, aga loodame, et ta ei pea seda päeva enam kaua ootama, sest tõesti on tegu väga südamliku kassiga, kes nagu kõik kassid, vajab ainult natuke aega kohanemiseks, konservi, paikätt ja mõistmist.