Selleks, et politseikoer saaks oma tööd võimalikult tõhusalt teha, läheb vaja koerajuhi abi. Näiteks ei pääse koer alati iseseisvalt kõrgematesse kohtadesse ning inimesel tuleb oma neljajalgne kolleeg sülle võtta. Tavainimesele võib selline vaatepilt paista üsna humoorikas.

Teenistuskoer Uru, kes teeb koerajuht Ahto abil kindlaks, kuhu on peidetud narkoained:

Politseikoera puhul on väga oluline, et ta ei laseks segavatel faktoritel end häirida. Allolevast videost on näha, kuidas narkokoer Elis jätkab tööd ka siis, kui taustal kõlab vali sireen.