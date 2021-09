HARULDUS ⟩ Bostonis püüti invasiivne kala, kes hingab õhku ja suudab maismaal liikuda

Massachusettsis püüti üle kahe kilogrammi kaaluv 76-sentimeetrit pikk madupea. «Niipea kui ta paati tõmbasin, tundsin ära kellega tegu: «Kurat, see on madupea,»» kommenteeris Michael Powell , kes Bostoni lähedal kalal oli. «Teadsin, et see pole selle piirkonna kala.»

Madupeadel on kuni meetri pikkune piklik keha ja suur suu, milles on palju nõelteravaid hambaid, mis ei jäta ohvrile võimalust põgeneda. Nagu nimigi ütleb, meenutavad nad välimuselt madu. Kalad saavad ilma veeta hakkama kuni neli päeva ning on võimelised maismaal veekogude vahel märkimisväärseid vahemaid läbima. Kiskja toitub kõigist vee-elukatest, kes ette jäävad.

Madupead sattusid Ameerika Ühendriikidesse 2002. aastal. Kuidas see täpselt juhtus, pole veel teada. Süüdlaseks võisid olla akvaristid või Aasia toidu maaletoojad, kes vabastasid meelega eksootilisi kalu.