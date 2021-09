Indias sündis kahe peaga vasikas

Jutt ebatavalisest vasikast levis kiiresti kogu piirkonnas. Looma käivad uudistamas ka lähedalasuvate külade elanikud. Piisonifarmi omaniku sõnul on vasikas terve ja teda toidetakse pudelist. Vasikas sööb ja joob mõlema suu abil.

Kahepealist mutatsiooni nimetatakse polütsefaaliaks. Seda tuleb ette roomajatel ja imetajatel, sealhulgas inimestel. Juhtub see tavaliselt siis, kui kaks embrüot ei eraldu täielikult. Selle tulemusena areneb lootel kaks aju, millel on sama hingamis- ja seedesüsteem. Reeglina surevad mutandid vahetult pärast sündi, kuid on ka erandeid.