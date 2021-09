Tuhanded seksuaalselt erutunud ämblikud vallutavad Suurbritannia kodusid

Muudel aastaaegadel on majades samuti ämblikke, kuid need pole nii märgatavad, sest nad ei jäta sageli ämblikuvõrke. Samuti võivad emased ämblikud veeta kogu oma elu ühes kohas. Paaritumisperioodil liiguvad aktiivselt isased.

Nottingham Trenti ülikooli juhtiv ökoloog Chris Terrell-Nield selgitas, et kodudes elavad ämblikud võivad kasvada kuni täiskasvanu peopesa suuruseks. Ta lisas, et need olendid on pärit liikidest, kes elavad Vahemeres või Põhja -Aafrikas, seega armastavad soojust.