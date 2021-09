PÄEVAKÄPP ⟩ Titest peale puuris elanud Terry soovib leida kodu

Üks kohalik kassitädi peab oma kodus mitmeid kasse, kuid ei suuda neile tagada vajalikku hoolitsust. Nii elas näiteks väikene Terry enamiku oma lapsepõlvest transpordipuuris. Valest kohtlemisest tingituna on Terry tagajalad valesti arenenud. Õnneks ei takista see teda elu täiel rinnal nüüd nautimast ning karvapall armastab väga ringi joosta ja mängida.

Väike Terry on üks lustlik ja rõõmus kassipoiss. Ta on väga õnnelik, et nüüd saab kassitoas rahulikult ringi liikuda, süüa ja pai lunida ning teistega koos mängida ja joosta. Terry on üks asjalik ja uudishimulik kassipoiss, kes heameelega aitab inimest kõigis tegemistes ja ei jää kunagi sammugi maha. Nüüd tahaks ta leida endale seda ühte ja õiget, keda elu lõpuni järgida.