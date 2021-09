PÄEVAKÄPP ⟩ Mõmmikkass Tommyboy otsib kodu

Nagu arvata võis, on ta nime saanud tuntud kahejalgse räppari eeskujul. Loomulikult asus ka nurrik turvakodusse saabudes räpp-laule sepitsema. Siin on üks tema hittidest, millest varsti tuleb välja ka singel (nurr-keelest tõlkinud vabatahtlikud).

«Armas, nunnu, oi-oi-oi,

see olen mina, Tommyboy.

Sulle kohe kaissu poen,

sinu paid kõik üle loen.

Nendest kindlasti ei piisa,

alati ma soovin lisa.

Otsid endal kaisumõmmi?

Ma sinu südamesse kõnnin!»

Turvakodu kinnitab, et see mida Tommyboy enda kohta ütleb, on puhas tõde. Mõmmik-kasside suguseltsi kuuluv pontsakas nurrik on minevikus kindlasti olnud kodukiisu – ning kuidas selline kaisu- ja paikass tänavale sattus on täielik mõistatus. Enne turvakodusse sattumist hulkus vaene nurruke Kohtla-Järve tänavatel, kus kohalikud elanikud teda siiski õnneks toitsid.

Tommyboyl on suur armastuse ja tähelepanu vajadus ning ta sooviks olla pere ainuke kass. Kui peres on lapsi, peaksid need olema vanemas vanuses, väga väikeste lastega peresse Tommyboy ei sobi, kuid suuremate laste paitusi ja kallistusi naudib Tommy väga.

Fotole on meie nurrik jäänud veidi kortsus kulmuga. See on aga täiesti mõistetav, sest Tommyboy küsib: «Mis lugu see üldse on? Kus on pehme süli ning suurem hulk paitusi ja hellitusi, mille peale mul on nunnumeetrilises seadusandluses kehtestatud õigus?»