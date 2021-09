Naisel õnnestus filmida tohutut püütonit, kes parasjagu puu otsas einestas

Postituses on näha, et saak on mao poolt peaaegu üleni juba alla kugistatud, ainult ohvri saba ripub veel mao suust välja.

Enamik sotsiaalvõrgustiku kasutajaid jõudis järeldusele, et püütoni saagiks oli justnimelt opossum. Mõned on oletanud, et see oli suur rott või isegi kass. Paljud kasutajad ka kirjutasid, et on selles piirkonnas ka ise rombpüütoneid näinud.