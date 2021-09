VIDEO ⟩ Kas sellel kassiomanikul on rauast närvid või raudrüü kitli all?

See, et kassile meeldib mängida, turnida ja rippuvate nööridega kiikuda, pole midagi uut. Küll aga on imekspandavalt kannatlik selles videoklipis köögis askeldav naine, kelle kleidivööga kiisu mängib. Kass ronib korduvalt mööda tema selga üles ja alla, aga naine ei jäta oma toimetusi pooleli vaid laseb lemmikul lustida.