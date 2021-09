Lustakas meeldetuletus koeraomanikele: junni järele kummardumine on tervislik!

Tervisenipp

Kallis koeraomanik, kes sa käid meie kergliiklusteel sportimas. Sa kindlasti tead, et käte ja jalgade koordineeritud liikumine on ääretult tähtis. See on põhjus, miks sa üldse välja tuled. Samuti tead sa, et erineva koormusega treenides sa kas kasvatad aeroobset vastupidavust, treenid lihaseid või põletad rasva. Aga et su vöökoht ei vormuks selliseks nagu minu oma, tuleks vahel teha ka kehaga painutusi. Võib painutada nii ette, kui ka külgedele. Nagu mugavam on. Oluline on, et sõrmed ulatuksid maani. Kui painutus on keeruline või muul viisil raske, võib teha ka kükke. Just nii nagu su lemmik äsja ette näitas. Painutuste ja kükkide tegemiseks pole vaja oma lemmikuga päris heki sisse kaasa minna, piisab kui teete ära harjutused, mis asfaldil ette näidatakse. Et neid harjutusi korralikult kaasa teha, ei ole vaja minna Sportlandi või Rademari kallist varustust ostma. Piisab, kui käite Pakendikeskuses või omale lähimas ehitus- või toidupoes ja soetate omal soovil kas läbipaistva või tumeda silindrikujulise treeningvahendi ehk rulli mis sisaldab endas kilekotikesi. Tavaline harrastussportlane saab sellise 500 kilekotti sisaldava ja ca 5 euri maksva treeningvahendiga läbi umbes aasta.

Edukat treenimist!

Sinu personaaltreener Mati