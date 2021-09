PÄEVAKÄPP ⟩ 12-aastane Volli võiks veel mitu aastat kellegi hella hoolitsust nautida

Volli on veidi torisev, kuid veetlev vanamees. On näha, et Vollike pole varasemas elus inimestega eriti palju kokku puutunud või on kokkupuude kahejalgsetega olnud pigem negatiivne. Ta pole metsik kass, kuid inimest nähes kipub pisut torisema: annab õrna käpahoobi või kõnnib lihtsalt minema. Ju Volli lihtsalt ei tea veel, et talle tahetakse vaid head ning tänaval kogetud hapud mälestused on nüüdseks minevik.

Pesaleidja usub, et kodune keskkond muudab ka pisut tõrksa Volli tõeliseks paikassiks. Igapäevane lõputu tähelepanu, maiustuste laviin ja sulepulk sulatavad lõpuks iga kassi südame!

Kuigi inimesi Volli alles õpib usaldama, siis teised kassid meeldivad talle väga. Ta on nagu armas vanaisa, kes võtab kõik kiisud enda tiiva alla.

Volli on paras mehemürakas, sest kaalunumber näitab lausa üle viie kilogrammi. Lisaks on üks Vollikese kõrv armsalt lontis ja tal on kaunid erkrohelised silmad.

Kuigi Vollilt on vanus pisut üle kümne aasta, väärib ka tema omale diivanit, kus pikad õhtud mööda saata; kodu, kus oma inimestele rääkida põnevaid jutte tänavaelust ja kus tema mõnus paks kõhuke on alati head ja paremat täis.

Volli on tõesti mõnus sell, ta lihtsalt vajab oma perekonda, kes teda kogu aeg julgustab ja armastab! Oma kodu on varjupaigas raske asendada. Volli on Pesaleidja kassitoa üks vanimaid kiisusid!

Volli on FIV positiivne kiisu, kuid teda see üldse ei sega. FIV+ ei ole Vollile eluohtlik ning igapäevaselt see teda ei mõjuta.