FOTO ⟩ Harjumaal püüti kinni noor must-toonekurg

Ühing asus asja uurima ning selgus, et samast linnust oli Kotkaklubi teadlik juba ca kaks nädalat. «Kuid esmalt arvati, et keegi toidab teda selles piirkonnas ja lind ei näe lihtsalt vajadust lahkumiseks,» kirjutatakse sotsiaalmeediapostituses.

«Tuulega liugles kurg siiski ca 50m eemale ning kadus silmist. Seejärel otsustati üles seada püünis, et lind kavalusega kätte saada, sest kohe sai siiski selgeks, et see noorlind seal päris niisama oodanud ei ole,» kirjeldatakse postituses, et kohale tulek oli asja eest.