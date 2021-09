HEA TEADA ⟩ Mida teha, kui kohtad tänaval hulkuvat kassi

Uuri tausta

Tee kindlaks, kas tal on omanik. Väiksemas piirkonnas tunnevad inimesed teineteist ja teiste kasse. Leia mõni oma piirkonnaga seotud Facebooki grupp ning anna seal kassist teada. Võimalusel pane kassi pilt üles oma piirkonna teadetetahvlile, vaata varjupaiga või Tartu Kassikaitse sotsiaalmeediat – äkki omanik juba otsib. Lase loomaarstil kontrollida kiipi.

Paku hoiukodu

Seni, kuni kassi päritolu selgeks teed, julgustame olema ise hoiukoduks. Hoiukoduks olemine tähendab ulualuse ja hoolitsuse pakkumist seni, kuni kass leiab endale päris kodu. See on üks olulisim samm tänavakassi päästmisel. Ja lihtsaim samm, mida saad teha, sest just hoiukodude puudusel jääb palju kasse tänavale, nende tingimused lähevad hullemaks ja võib juhtuda, et nad ühel hetkel eutaneeritakse.

Hoiukodus peaksid võimaldama kassile kuiva, sooja ruumi, kuhu saad talle panna vett ja toitu, teha väikese pesa, kus tal on hea olla. Toiduks sobivad loomapoest ostetud krõbinad. Samal ajal peaksid jagama infot selle kohta, et kass otsib kodu, kui omanikku ei leia, teavita mõnda kasside päästmisega tegelevat MTÜd (nt Tartus Tartu Kassikaitse), varjupaika ja oma sotsiaalmeedia jälgijaid, et selline kiisu otsib kodu (lisa pildid ja iseloomu kirjeldus). Nii ei pea kass kunagi jõudma puuri kahekümne teise kassiga ja on suur tõenäosus, et ta leiab tänu sinule endale hea kodu.

Tee kindlaks, kas ta on terve

Kolmas samm oleks teha kindlaks kassi tervislik seisund. Mõnikord on kohe näha, et kõik pole korras. Kassil puudub tasakaal, ta on apaatne, tema karv on pulstunud, määrdunud või verine. Tal võivad olla haavandid või muud silmaga nähtavad füüsilised vigastused või käitumuslikud eripärad.

Käi temaga arsti juures tervisekontrollis. Kui endal pole transpordipuuri või kass ei anna ennast kätte, siis pöördu näiteks meie poole ja juhendame või anname vajaliku puuri. Esmane kontroll ja arstlik hoolitsus on kriitilise tähtsusega, et kass saaks kohe õige ravi ja tähelepanu. Nii väldime ka edasisi tüsistusi.

Just selle tõttu on tähtis hulkuva kassi leidmisel kellelegi kohe märku anda ja kontrollis käia. Paljud küll märkavad, aga mõtlevad, et küll keegi teine tegeleb või küll varjupaik tegeleb. Reaalsus on, et sellised kassid jäävad aastateks virelema, kannatama ja nende ravivõimalused kahanevad iga päevaga. Rääkimata piinast, mida nad tundma peavad.

Kassikaitsel on sellel aastal olnud juba mitmeid kasse, kes on olnud vähemalt paar aastat tänaval, mida on näha nende vedelikupuudusest, lihaste närbumisest ja välisest räsitusest. Paljud neist saavad hea ja õigeaegse ravi korral terveks, kuid ravi ja raviuuringud on ääretult kallid (ulatuvad tuhandetesse eurodesse).

Steriliseerimine ja kastreerimine

Kui kass on sinu õuel juba pikemat aega, uuri välja, kas ta on kastreeritud või steriliseeritud. Kui ei, siis püüa leida see raha või palu sõpradelt toetust ning lase see ära teha. Isegi kui sa ei saa talle hoiukodu pakkuda ning ta peab ootama tänaval oma järjekorda, siis see väike protseduur päästab järgmisi õnnetuid kassipoegi ning koloonia tekkimisest sinu õuele.

Hooli nii palju, et vastutada