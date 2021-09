PÄEVAKÄPP ⟩ Armas karvapall Samantha otsib tõelist sõpra

Ta on üks ütlemata stiilne kiisupreili. Tal on ülimalt pehme must kasukas, valge lõuake, kraeke ja valged sokid.

Veel on Samanthal ümmargused ja helkivad rohesilmad, millega ta kõiki kahejalgseid veidi umbusklikult, aga ääretult armsalt piidleb – nendest silmadest on raske mööda vaadata!

Iseloomult on Samantha väga pehme loomuga kassike – ta on vaikne ja õrn, aga tema kohalolu on alati tuntav just nende ilusate silmade tõttu, mis pidevalt valvavad ja kõnelevad müstilisi salajutte.