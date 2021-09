PÄEVAKÄPP ⟩ Üksik Maiken igatseb hingesugulast

«Mis koht see selline on? Miks minust hoolitakse? Keegi asetas mu pehmesse pessa ja pani toidukausi ette… Miks ta seda teeb? Mulle? Maikenile?» Vaikselt hakkas kassitirts Maikenis süttima lootuskiir - kas ehk on ka talle hooliv kodu loodud?

Nüüdseks on Maiken turvakodu hoole all olnud juba pool aastat, kuid tema hingesugulast ei ole siiani saabunud. Maiken muutub aga aina kurvemaks. Ta lihtsalt ei ole seda sorti kass, kes armastaks väga suurt seltskonda. Maiken hoiab omaette pessa ja kössitab seal. Need hetked, kui vabatahtlikud kassitirtsu silitavad, on tema päeva tipphetked, kuid vabatahtlikud ei ole ju koguaeg kohapeal. Nii kurvastabki Maiken enamiku päevast ihuüksi pesas ja üritab end märkamatuks teha, peaasi, et teised kassid ometi teda ei näeks. Maikenil ei oleks midagi ühe kodus ees ootava sõbraliku kassikese vastu, vastupidi, seesugune kiisu aitaks paremini kodus kohaneda. Kärarikas kasside seltskond turvakodus on tema jaoks siiski liig.