Tallinna kasside varjupaik kaevati kohtusse: perel puudus igasugune huvi kompromissiks

«Kui me üheksa aastat tagasi käputäie vabatahtlikega kodutute kasside varjupaiga avasime, teadsime ja olime arvestanud, vaimselt valmistunud, et tuleb tegeleda hästi paljude probleemidega - haiged ja metsikud kiisud, loomad, keda ei õnnestu päästa, kokkupuude loomahülgajate ja loomapiinajatega, vabatahtlike läbipõlemine… Tuleb aga tunnistada, et kohtuvaidlust me ette näha ei osanud. Sest kes annaks kohtusse vabatahtlike kasside varjupaiga... Veel enam - raha pärast, mida meil pole,» ei suuda Pesaleidja oma sotsiaalmeediapostituses uskuda.