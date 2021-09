VIDEO ⟩ Ehmatav juhtum Venemaal: loomaaia madu hammustas väikelast näost

Videojäädvustuselt on näha, kuidas viieaastasele tüdrukule nimega Viktoria pannakse kaela ümber pruuni-valgekirju madu. Kui esialgu jääb mulje, et roomaja ei kujuta lapsele mingisugust ohtu ja on väga rahulik, siis mõne hetke pärast tõstab madu oma pea lapse näole väga lähedale ja haarab sellest kinni. Õnneks reageerib tüdruku läheduses olev täiskasvanu kiiresti ja tõmbab mao eemale. Väike Viktoria oli juhtunust silmnähtavalt šokeeritud ning hõõrus käega hammustuskohta.