Naine avastas vürtsiriiulist midagi eriti eksootilist

«Olin vürtside vahekäigus ja otsisin õhtusöögiks mõeldud kanale midagi lisaks. Ma ei märganud teda kohe, sest ta oli ennast väikeste purgikeste taha kokku kerinud. Aga ühel hetkel, kui pead keerasin, oli ta pea välja pistnud,» kirjeldas Alati. Naine, kes on juhuslikult ka koolitatud maopüüdja, ütles, et mao pea jõudis temast 20 sentimeetri kaugusele.

«Õnneks on mul madude taust, nii et olin selles suhtes üsna rahulik. Kuid ehmusin loomulikult, sest ma ei osanud seda oodata.»

Alati ütles, et kasutas oma telefoni mao filmimiseks, enne kui teatas sissetungijast supermarketi töötajatele. «Nad ilmselt arvasid, et ma olen hull. Nad ei osanud kohe midagi öelda, kui teatasin, et nende poes ühes vahekäigus on mitme meetri pikkune püüton,» lausus Alati. Naine tõi lähedalasuvast kodust mao püüdmise koti, püüdis riiulisse tagasi peitunud roomaja kinni ning toimetas metsa.