Riia loomaaia külastaja oli känguru poosist nii solvunud, et kutsus politsei

Riia loomaaia töötajad on kängurumaja külastajate kommentaaride ja küsimustega harjunud. Küsitakse, kas sirutatud jalgadega loomad on terved; kas nad ikka söövad isukalt; kuidas puurielu neile mõjub.

Ja alati selgitavad talitajad, et kängurute tervis on hea, nende toitumine on tasakaalustatud ning elutingimused on suurepärased. Ja selili magamine on neile iseloomulik, täpselt nii teevad nad ka oma kodumaal, Austraalias.

Tavaliselt piisab külastajatele talitaja selgitusest, kuid üks mees oli väga haavunud, et hooldajad ei võtnud midagi ette isase känguruga, kes magas jalad laiali nii, et tema sugutunnused olid nähtaval. Ta esitas politseile kaebuse, et looma nägemine riivab tema tundeid.

Politsei pöördus loomaaia poole nõudega «hoiduda käitumisest, mis solvab loomasõbra tundeid». Selline asjade käik tekitas hooldajates tõesti suurt hämmeldust, vahendab Goodhouse.