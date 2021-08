Kummale poole see hobune kõnnib ja mida vastus teie kohta ütleb?

Vasak ja parem ajupool on terminid, mida kasutatakse tihti inimeste mõtlemisviisi selgitamiseks. Esimest korda 1960. aastal avaldatud teooria viitab sellele, et kumbki aju poolkera toimib erineval viisil.

Levinuim selgitus on, et domineeriva parema ajupoolega inimesed on loovamad ja intuitiivsemad mõtlejad. Neid kirjeldatakse sageli kui inimesi, kes näevad suurt pilti ja kogevad maailma oma intuitsiooni või emotsioonide kaudu. Arvatakse, et nad on suurema ettekujutlusvõimega, loomingulisemad ja sageli arvatakse, et paremad kaunites kunstides.