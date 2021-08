KOERAOMANIKU HOIATUS ⟩ See grillimistarvik on koertele eluohtlik

«Ta vaikis, mis tähendab üldiselt, et on juhtunud pahandus,» rääkis Noel. «Mu süda vajus saapasäärde, kui nägin näritud harja, taipasin mis on juhtunud ja mõtlesin, et see ei saa võimalik olla. Mitte kaks korda järjest.»



Peremees kihutas koeraga kiirelt loomakliinikusse, kus röntgen näitas suurt hulka nõelteravaid harjaseid ja traaditükke kutsu maos. Jällegi aitas pehme toiduga söötmine, aga kogu see mure ja vaev oleks võinud olemata olla. «Need harjad tuleks keelustada, need on täiesti surmavad,» ütles Leon. «Kui sa puhastad grilli, siis näed neid harjaseid lihtsalt lendamas ja nad on tõelised tapjad.»