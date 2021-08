SÜÜDI ON KOERAD ⟩ Ootamatu põhjus, miks Jaapanis valgusfoorid nii ruttu kokku kukuvad

Jaapani tehnoloogia on loodud kestma. Igal juhul pidanuks valgusfoor Suzuka linnas seisma pool sajandit, kuid see aeg oli poole lühem, vaid 23 aastat. Seejärel see lihtsalt murdus ja kukkus maha. Oli puhas vedamine, et sel hetkel kedagi ülekäigurajal polnud.

Lagunenud foori probleemi võeti tõsiselt. Sündmuskohale läksid korravalvurid ja pääste, katkine foor viidi ekspertiisiks laborisse. Mõeldi läbi kõige erinevamad versioonid: kahtlustati tootjapoolsed tehaseviga, tahtlikku kahjustamist ja tehnoloogia rikkumist. Kuid selgus, et rauast post oli läbinud kohutava korrosiooni: seda ei saanud põhjustada tavalised ilmastikutingimused.

Ekspertiis näitas selgelt, et posti hävitas kusihape. Aga kust seda sellises koguses tuli? Kohalikke küsitledes loksus kõik paika. Selgus, et selles on süüdi koerad: valgusfoor oli nende jaoks midagi teadetetahvli taolist.

Fakt on see, et läbi selle jalakäijate ülekäiguraja läks tee koerte jooksuplatsile. Kõik ümbruskonna koerasõbrad ületasid selles kohas teed ja valgusfoor oli kenasti vertikaalne objekt. Sel ajal, kui peremees seisis ja rohelist tuld ootas, sundis instinkt koeri sirtsutades sõnumit jätma.