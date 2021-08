Meeleavaldajad ronisid plakatite ja loosungitega purskkaevudesse ja valasid need üle punase värviga. Nii väljendasid aktivistid mittenõustumist faktiga, et kuninganna palus veebruaris muuta kliimaseadust ning tema pere kasutab maad jahipidamiseks ja loomakasvatuseks.

Aktivistid nõudsid, et kuninganna lõpetaks oma maade kasutamise tööstuslikel eesmärkidel, mis toob kaasa keskkonnaõnnetusi ja loomade surma. Nad pakkusid, et kasvatavad maal tervislikku toitu ja pakuvad lemmikloomadele peavarju. „On saabunud aeg uuele süsteemile, mis põhineb õiglusel ja kaastundel. Kuninglik perekond peab olema oma eeskujuga teerajaja," ütles Animal Rebellioni pressiesindaja Harley McDonald-Eckersall The Independentile.