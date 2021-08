Jänes annab viisakalt koerale teed, et rahulikult edasi põgeneda

Videol on näha jänest, kes jookseb koeraomanikule vastu. Siis otsustab siiski, et soovib põgeneda vastassuunas. Kui poole tee peal koer vastu jookseb, astub jänes hetkeks teelt kõrvale, et mängulusti täis koera kihutamist mitte segada ning põgeneb siis rahulikult oma teed. Koer ei jõua aimatagi, kui lähedal ta saagile oli.