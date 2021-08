Süsimustad kassipoisid Panter ja Puuma saabusid Kasside Turvakodu hoole alla juba pisikeste kassipoegadena. Kiiresti näitasid kassipojad, et nemad ei ole mingid papist poisid, vaid on sündinud siia ilma, et inimesi oma muhedate isiksustega lõbustada.