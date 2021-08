Kutsikas, kellel on saba asemel viies käpp

Üks päästetiimi liikmetest ütles, et kutsikale pandi Chanel #5 parfüümi auks nimi Chanel. Naine näitas, et koeral on käpa kõrval tilluke sabatömp.

Kutsika peremehed ei saanud esialgu aru, kas see jäse on saba või viies käpp, kuid arstlike läbivaatuste ja ultraheliuuringute tulemused näitasid, et jäsemes on käpale omane luustik. Looma viiendal käpal on kolm varvast ja kolm padjakest.