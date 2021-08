Täna on rahvusvaheline koerte päev

Rahvuslikku koertepäeva tähistatakse üle maailma ja selle missiooniks on tunnustada nii pere- kui teenistuskoeri. Avalikkusele näidatakse, kui palju koerad igapäevaselt ennastsalgavat tööd teevad, et päästa inimelusid, avastada kuritegusid, hoida meie turvalisust ning pakkuda mugavust. «Koerad ei peaks kaotama oma elu julmuste tõttu, mida nad on sunnitud taluma inimese käe läbi,» ütleb Colleen Paige, riikliku koerapäeva asutaja.