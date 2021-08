Tüdruk viskas oma peigmehe kassi pärast välja

Tüli põhjuseks oli noormehe halb suhtumine Milliesse, neiu kassi. Kui mees talle esimest korda külla läks, ütles ta, et kõik kassid on liiga üleolevad ja ta armastab koeri rohkem, kuid ta ei näidanud Millie vastu vaenulikkust üles vaid lihtsalt ignoreeris teda.

«Kui me tõsiselt kokku kolimisele mõtlema hakkasime, küsis ta, kas ma kavatsen Milliest lahti saada, sest ta ei taha kassiga sama katuse all elada. Ma lihtsalt naersin ja alles siis mõistsin, et ta ei teinudki nalja vaid rääkis tõsiselt,» kirjutas tüdruk.

Hiljem liitus vestlusega kasside varjupaigas töötav naine. Ta ütles, et teab palju juhtumeid, kui loomad anti varjupaika omanike teadmata. «Palun ära tunne end halva inimesena, et muretsed rohkem kassi kui mehe pärast. Ta on täiskasvanud mees, kes on võimeline enda eest hoolitsema. Millie jaoks oled sina kogu tema maailm ja pead olema tema poolel,» andis nõu varjupaiga töötaja.